Порошенко назвал «феерической глупостью» подозрение в узурпации власти
- РИА Новости
«Только что я услышал феерическую глупость, которую обнародовал глава ГБР... Это дело не имеет юридического веса, это ясно даже юристу-первокурснику. Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти — это смешно», — говорится в заявлении Порошенко в Facebook.
По его словам, заказчик данной «провокации» — бывшая команда экс-президента Украины Виктора Януковича.
«Цель её — запугать нашу команду. Цель её — остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины», — подчеркнул он.
Порошенко также заверил, что у его противников «ничего не получится».
Ранее в пресс-службе Порошенко заявили, что ГБР действует «по российскому заказу» для дискредитации экс-президента Украины.
Госбюро расследований направило в Генпрокуратуру Украины проект о подозрении в отношении Порошенко в совершении уголовных правонарушений.