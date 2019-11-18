Политолог оценил создание ГБР подразделения по делам о «майдане»
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«Я думаю, что на сегодняшний день на Украине невозможно проведение объективного и всестороннего расследования по событиям «евромайдана». Если называть вещи своими именами, то пять лет назад произошёл государственный переворот. Сомневаюсь в том, что ГБР готово назвать события по отстранению Виктора Януковича именно государственным переворотом, а не так называемой революцией достоинства», — отметил Мезюхо.
Ранее ГБР сообщило о создании спецподразделения для расследования дел о «майдане».
По словам главы ведомства Романа Трубы, в данном подразделении будут собраны лучшие следователи для эффективной работы по расследованию совершённых преступлений.