В ДНР заявили о превращении Украины в «дикое поле»

Депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Медведев заявил, что политика киевских властей превращает Украину в «дикое поле».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что таким образом депутат прокомментировал предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

«Бессмертный говорит о превращении ДНР и ЛНР в «дикое поле», но мы видим, как безумная политика команды Зеленского превращает в «дикое поле» Украину», — сказал он.

По его словам, Украина будет никому не нужна после распродажи активов страны, которую готовят нынешние власти.

«После тотальной распродажи украинских активов, когда Украина будет уже никому не интересна и «дикое поле» станет для неё катастрофической реальностью, именно на территориях ДНР и ЛНР будет продолжаться всестороннее развитие благодаря процессу интеграции с Российской Федерацией», — добавил Медведев.

Ранее Бессмертный предложил превратить территории ДНР и ЛНР в «дикое поле».

В Госдуме оценили это заявление, предположив, что бывшим дипломатом движут «эмоции неудавшейся карьеры».