Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов
- Reuters
«Я хочу сказать, что выборы в Республике Беларусь, по крайней мере нам избирательные комиссии дают (информацию. — RT), уже состоялись по 109 избирательным округам. То есть только один избирательный округ, Гродненский центральный, недотягивает несколько процентов до 50», — цитирует РИА Новости Ермошину.
Ранее она сообщила, что «более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны».
17 ноября в Белоруссии проходят выборы в палату представителей Национального собрания страны.
На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.