Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов

Глава ЦИК республики Лидия Ермошина сообщила, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов.

«Я хочу сказать, что выборы в Республике Беларусь, по крайней мере нам избирательные комиссии дают (информацию. — RT), уже состоялись по 109 избирательным округам. То есть только один избирательный округ, Гродненский центральный, недотягивает несколько процентов до 50», — цитирует РИА Новости Ермошину.

Ранее она сообщила, что «более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны».

17 ноября в Белоруссии проходят выборы в палату представителей Национального собрания страны.

На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.