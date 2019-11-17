Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов

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Глава ЦИК республики Лидия Ермошина сообщила, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов.
Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов
  • Reuters

«Я хочу сказать, что выборы в Республике Беларусь, по крайней мере нам избирательные комиссии дают (информацию. — RT), уже состоялись по 109 избирательным округам. То есть только один избирательный округ, Гродненский центральный, недотягивает несколько процентов до 50», — цитирует РИА Новости Ермошину.

Ранее она сообщила, что «более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны».

17 ноября в Белоруссии проходят выборы в палату представителей Национального собрания страны.

На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.

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