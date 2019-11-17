В Белоруссии сообщили об избрании 61 депутата на парламентских выборах
- Reuters
«Шестьдесят один депутат. Следовательно, более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны, поскольку половина, как вы знаете, это 55 человек», — цитирует РИА Новости Ермошину.
При этом отмечается, что явка в Витебской области составила — 68,56%, Гомельской области — 68,23%, Могилевской области — 70,32%, в Минской области — 65,06%, в Минске — 51,77%, в Брестской области — 61,82%, в Гродненской области — 64,77%.
17 ноября в Белоруссии проходят выборы в палату представителей Национального собрания страны.
На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.