В Белоруссии сообщили об избрании 61 депутата на парламентских выборах

Глава ЦИК страны Лидия Ермошина сообщила, что «более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны».

«Шестьдесят один депутат. Следовательно, более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны, поскольку половина, как вы знаете, это 55 человек», — цитирует РИА Новости Ермошину.

При этом отмечается, что явка в Витебской области составила — 68,56%, Гомельской области — 68,23%, Могилевской области — 70,32%, в Минской области — 65,06%, в Минске — 51,77%, в Брестской области — 61,82%, в Гродненской области — 64,77%.

17 ноября в Белоруссии проходят выборы в палату представителей Национального собрания страны.

На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.