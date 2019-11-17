В Белоруссии сообщили об избрании 61 депутата на парламентских выборах

Короткая ссылка
Глава ЦИК страны Лидия Ермошина сообщила, что «более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны».
В Белоруссии сообщили об избрании 61 депутата на парламентских выборах
  • Reuters

«Шестьдесят один депутат. Следовательно, более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны, поскольку половина, как вы знаете, это 55 человек», — цитирует РИА Новости Ермошину.

При этом отмечается, что явка в Витебской области составила — 68,56%, Гомельской области — 68,23%, Могилевской области — 70,32%, в Минской области — 65,06%, в Минске — 51,77%, в Брестской области — 61,82%, в Гродненской области — 64,77%.

17 ноября в Белоруссии проходят выборы в палату представителей Национального собрания страны.

На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить