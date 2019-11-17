В ЦИК Белоруссии оценили обстановку на выборах в парламент

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Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что обстановка на выборах в палату представителей Национального собрания Белоруссии в настоящее время оценивается как спокойная.
В ЦИК Белоруссии оценили обстановку на выборах в парламент
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Пока обстановка абсолютно спокойная. Я думаю, что активность и связанные с этим определённые споры, конечно же, будут нарастать по мере приближения к завершению голосования в 20:00», — заявила Ермошина.

Глава ЦИК Белоруссии добавила, что, по данным органов внутренних дел, в ночь на 17 ноября не зафиксировано происшествий, связанных с выборами и избирательными участками.

Также Ермошина проинформировала, что по состоянию на 9:00 явка на парламентских выборах составила 37,14%.

Ранее в Белоруссии началось голосование на парламентских выборах.

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