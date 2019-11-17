В Белоруссии началось голосование на парламентских выборах

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В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в палату представителей Национального собрания страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

5831 избирательный участок, в том числе 46 зарубежных, будут открыты с 8:00 до 20:00 (совпадает с мск).

Парламентские выборы в Белоруссии пройдут по мажоритарной избирательной системе. Избранным будет считаться кандидат, набравший наибольшее число голосов.

На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.

В голосовании могут принять участие более 6,8 млн избирателей.

Ранее представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич выразила надежду на честные и прозрачные выборы в Белоруссии.

С 12 по 16 ноября в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах в парламент.

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