В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах в парламент

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В Белоруссии стартовало досрочное голосование в рамках выборов в палату представителей Национального собрания страны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на белорусский Центризбирком.
В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах в парламент
  • Reuters

«Досрочное голосование будет проходить с 12 по 16 ноября, избирательные участки будут открыты для голосования с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00», — заявили в ЦИК.

Указывается, что в рамках выборов образован 5831 избирательный участок. 

Согласно белорусскому законодательству, участвовать в досрочном голосовании могут избиратели, которые в день выборов не будут находиться по месту своего жительства.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября.

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