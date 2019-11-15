ЕС ожидает честных и прозрачных выборов в Белоруссии

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Евросоюз рассчитывает на проведение в Белоруссии честных и прозрачных выборов, соответствующих международным стандартам. Об этом заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
ЕС ожидает честных и прозрачных выборов в Белоруссии
  • Reuters

«Как всегда, мы будем внимательно следить за выборами. Вы знаете, что наши стандарты, касающиеся выборов, — очень высокие. Что касается Белоруссии, то мы ожидаем честных и транспарентных выборов в соответствии с международными стандартами. Когда выборы состоятся, мы отреагируем», — цитирует РИА Новости Косьянчич.

Отмечается, что за три дня досрочного голосования на выборы, которые проходят в 110 округах, пришли 19,43% избирателей.

Также, согласно последним данным, зафиксированы 514 кандидатов, зарегистрированы 28 тыс. национальных и более 1 тыс. международных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии началось досрочное голосование на выборах в парламент, которое завершится 16 ноября.

Выборы в палату представителей назначены на 17 ноября.

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