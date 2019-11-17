В Госдуме оценили процесс передачи Киеву задержанных кораблей
- РИА Новости
«Мы считаем, что любые действия, которые связаны со снижением напряжённости и конфронтации между двумя государствами, должны способствовать развитию тех отношений, которые были до 2014 года», — заявил Водолацкий.
Парламентарий подчеркнул, что таким образом Россия демонстрирует Украине готовность развивать «добрососедские отношения».
«Эти действия показывают, что Россия — это страна, которая придерживается и будет придерживаться добрососедских отношений с Украиной», — добавил депутат.
Ранее пограничное управление ФСБ России по Крыму сообщило, что передача Украине буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» состоится 18 ноября.