В Госдуме оценили процесс передачи Киеву задержанных кораблей

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Кирилл Горшенин
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT оценил значение планируемой передачи Киеву трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
В Госдуме оценили процесс передачи Киеву задержанных кораблей
  • РИА Новости

«Мы считаем, что любые действия, которые связаны со снижением напряжённости и конфронтации между двумя государствами, должны способствовать развитию тех отношений, которые были до 2014 года», — заявил Водолацкий.

Парламентарий подчеркнул, что таким образом Россия демонстрирует Украине готовность развивать «добрососедские отношения».

«Эти действия показывают, что Россия — это страна, которая придерживается и будет придерживаться добрососедских отношений с Украиной», — добавил депутат. 

Ранее пограничное управление ФСБ России по Крыму сообщило, что передача Украине буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» состоится 18 ноября.

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