Минск намерен в декабре представить объём потерь из-за ЧП с «Дружбой»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск предоставит Москве окончательную информацию о сумме экономических потерь страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба» в течение ноября-декабря.

«Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября-декабря мы уже суммы выставим... Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне», — цитирует Ляшенко БЕЛТА.

По его словам, после завершения ремонта на Мозырском НПЗ можно будет проанализировать степень повреждения оборудования завода.

«Объём поставки нефти, которую «Белоруснефть» должна была отправить на экспорт, поставлен. Посчитаем ещё экономические потери за счёт котировок», — добавил белорусский вице-премьер.

Ранее в «Транснефти» назвали инцидент с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба» неприятным исключением из правил.

23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и балтийские страны из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что данная проблема носит временный характер.