Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов на арсенале в Балаклее

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В Генштабе Вооружённых сил Украины рассказали о возможной причине взрывов на военном складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в результате которых погибли двое сапёров.
Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов на арсенале в Балаклее
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«Вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», состоялось его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.

В ведомстве также уточнили, что в результате взрывов пострадали пятеро военнослужащих, четверо из которых были госпитализированы. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

На территории военного склада продолжают работать представители военной службы правопорядка ВСУ и сотрудники полиции.

Ранее глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер исключил новые взрывы в Балаклее.

ЧП на арсенале в Балаклее произошло 15 ноября. Во время уничтожения боеприпасов на военном складе произошло около 20 взрывов.

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