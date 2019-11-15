На Украине исключили продолжение взрывов на арсенале в Балаклее

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Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что ситуация на военном складе боеприпасов в Балаклее локализована и дальнейшие взрывы исключаются, передаёт Интерфакс-Украина.
На Украине исключили продолжение взрывов на арсенале в Балаклее
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«Проблема локализирована, и лица, которые занимаются сейчас ликвидацией, заверяют, что дальнейшего продолжения (взрывов. — RT) не будет», — заявил Кучер.

Он добавил, что в настоящее время «невозможно проводить осмотр места происшествия».

Во время уничтожения боеприпасов на складе произошло около 20 взрывов. По последним данным, двое военных сапёров погибли, ещё четверо военнослужащих госпитализированы.

Генштаб ВС Украины начал служебное расследование в связи с произошедшим.

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