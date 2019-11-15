В Литве сообщили об обмене россиян на двоих литовцев и норвежца. Соответствующее заявление опубликовано на сайте литовского президента Гитанаса Науседы.

«Двоих граждан Литвы, Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, которые находились под заключением в России, успешно вернули в Литву, и они находятся на пути к своим семьям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «вместе с двумя литовцами гражданин Норвегии Фруде Берг также был возвращён и передан норвежскому посольству в Литве сегодня», а «двое российских граждан были немедленно переданы Российской Федерации».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Позднее сообщалось, что осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг передан представителям королевства на территории Литвы.