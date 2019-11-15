Украинский адмирал рассказал о российских «Калибрах» в Чёрном море

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Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия нарастила боевой потенциал своего Черноморского флота путём введения в строй кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр».

«Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр», — цитирует пресс-служба Минобороны Украины Воронченко.

Адмирал отметил, что суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы.

Он также добавил, что Россия создала в данном регионе глубоко эшелонированную оборону, усилив свои ПВО установками С-400.

9 октября подлодка Черноморского флота России «Колпино» провела стрельбы ракетами «Калибр» в ходе боевой подготовки в Чёрном море.

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