Минск намерен изменить договор с Россией по охране границы
- РИА Новости
«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась», — сказал он.
По словам Зася, ряд положений договора приносят реальную пользу.
«Но в целом договор требует актуализации и усиления… Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы», — добавил он.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух государств спасло региональное сотрудничество.
Как отмечали летом в Минске, позиции двух стран по вопросам интеграции согласованы на 80%.