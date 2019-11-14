Минск намерен изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года. Об этом, как передаёт БЕЛТА, сообщил секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту.

«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась», — сказал он.

По словам Зася, ряд положений договора приносят реальную пользу.

«Но в целом договор требует актуализации и усиления… Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы», — добавил он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух государств спасло региональное сотрудничество.

Как отмечали летом в Минске, позиции двух стран по вопросам интеграции согласованы на 80%.