Лукашенко рассказал, что спасло союз Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.

Об этом он рассказал на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

«Я часто также говорю о том, что в своё время, когда между Россией и Беларусью были не лучшие времена (бывали и такие), именно сотрудничество регионов с Беларусью спасло союз Беларуси и России», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что «Беларусь неотделима от славянских народов».

«Так уж случилось в последнее время, что Беларусь стала самой славянской страной, внося заметный вклад в сближение наших народов», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко вспомнил, как рассмешил бывших президентов России и США — Бориса Ельцина и Билла Клинтона, предложив последнему возглавить российско-белорусское союзное государство.