Лукашенко вспомнил, как рассмешил Ельцина с Клинтоном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил как рассмешил бывших президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона, предложив последнему возглавить российско-белорусское Союзное государство.

Лукашенко рассказал, что в кулуарах международного саммита встретился с Клинтоном и Ельциным. По словам белорусского лидера, американский президент собирался покидать свой пост и не знал, чем будет заниматься дальше.

«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьёз: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмём руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание», — приводит Белта слова Лукашенко.

Он отметил, что Клинтон тоже рассмеялся, хоть и не понимал о чём идёт речь.

«Переводчик ему перевёл — он ещё больше начал смеяться», — добавил Лукашенко.

При этом белорусский лидер тогда заметил, что не дай бог президенту США руководить в Белоруссии или России.

Ранее Лукашенко предложил вновь провести в Минске следующий легкоатлетический матч Европа — США, отметив, что на время проведения игр в 2021 году белорусский город станет столицей США.