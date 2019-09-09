Лукашенко заявил о готовности сделать Минск столицей США в 2021 году

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вновь провести в Минске следующий легкоатлетический матч Европа — США, отметив, что на время проведения игр в 2021 году белорусский город станет столицей США.
Лукашенко заявил о готовности сделать Минск столицей США в 2021 году
  • © РИА Новости

Следующий матч между Европой и США в соответствии с очередью должен состояться в Соединённых Штатах. Однако Лукашенко отметил, что в 2021 году там пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике, а совмещать эти соревнования по правилам нельзя. 

«Через два года, если вы нам поручите, мы проведём ещё на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединённых Штатов Америки», — обратился к главам легкоатлетических федераций Лукашенко.

Президент Белоруссии объяснил своё предложение.

«Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить: на эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч», — приводит Интерфакс его слова.

Лукашенко подчеркнул, что ему удастся договориться об этом с президентом США Дональдом Трампом, который, по его словам, в 2020 году выиграет очередные президентские выборы и также посетит мероприятие.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпиаду.

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