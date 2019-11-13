В Госдуме и Совфеде оценили заявление Киева по запуску поездов в Крым

В Госдуме и в Совете Федерации прокомментировали RT обещание Киева отреагировать на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам, сенатора от Крыма Сергея Цекова, такое обещание Киева является всего лишь «заезженной фразой».

«Такой стандартный ответ. Что конкретно сделают — сказать не могут и ничего предложить не могут. В принципе они уже не способны никак повлиять на развитие Крыма», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, никакого экологического вреда Крымский мост не наносит.

«Мост построен абсолютно правомерно, ибо Крым является российской землёй, исходя из референдума, проведённого в 2014 году, когда практически всё население Крыма проголосовало за воссоединение с Россией», — заключил он.

Ранее Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Он добавил, что Крымский мост «построен неправомерно» и «наносит определённый экологический вред» региону.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.