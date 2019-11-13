В Крыму ответили на заявление Киева по запуску поездов на полуостров

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление украинского «представителя президента в Крыму» Антона Кориневича, который пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.

«Во-первых, крымчане не знают никакого украинского «представителя президента в Крыму». Во-вторых, попытка вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации неоднократно повторяется со стороны правительства Украины. Естественно, подобные заявления не имеют никаких последствий», — отметил Гемпель.

Он также подчеркнул, что Крымский мост построен правомерно и с учётом всех требований экологического характера.

«Сегодня очередную грязную ложь, которую они вбрасывают в информационное поле, мы, крымчане, просто не воспринимаем», — заключил Гемпель.

Ранее Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Он добавил, что Крымский мост «построен неправомерно» и «наносит определённый экологический вред» региону.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.