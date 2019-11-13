В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
- © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
«Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов», — цитирует его УНИАН.
Кориневич добавил, что Крымский мост «построен неправомерно» и «наносит определённый экологический вред» региону.
Ранее стало известно, что более 17 тыс. билетов по всей России продано на первые поезда, которые пойдут из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно по Керченскому мосту.
Как отмечали в компании «Гранд Сервис Экспресс», стоимость билетов из Москвы будет начинаться от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с ФАН заявил, что с момента воссоединения Крыма с Россией около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.