В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.

«Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов», — цитирует его УНИАН.

Кориневич добавил, что Крымский мост «построен неправомерно» и «наносит определённый экологический вред» региону.

Ранее стало известно, что более 17 тыс. билетов по всей России продано на первые поезда, которые пойдут из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно по Керченскому мосту.

Как отмечали в компании «Гранд Сервис Экспресс», стоимость билетов из Москвы будет начинаться от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с ФАН заявил, что с момента воссоединения Крыма с Россией около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.