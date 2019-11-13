Министр обороны Грузии заявил о минимальной угрозе нового конфликта

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Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что при правильном и разумном подходе грузинских властей риск начала нового вооружённого конфликта минимален.

«В условиях прагматичной, правильной и разумной политики нашего руководства риски повторения вооружённого конфликта опущены до минимума... Это произошло не случайно или автоматически. Это логический результат политики, которая была внедрена в Грузии правлением Бидзины Иванишвили (председатель партии «Грузинская мечта». — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Гарибашвили заявил, что власти Грузии смогли нейтрализовать опасности и не поддаться на провокации.

В октябре в НАТО отметили прогресс в осуществлённых Грузией реформах при подготовке возможного членства в альянсе и подчеркнули необходимость их продолжения.

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