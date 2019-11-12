Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернётся в её состав. Данное заявление было сделано политиком после просмотра фильма Наримана Алиева «Домой».
Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины
  • © Reuters

По его мнению, эта картина — лучший ответ тем, кто говорит об усталости от позиции Киева по полуострову.

«Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским», — сказал Порошенко.

Ранее в МИД Украины заявили о готовности к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, возвращение полуострова станет «следующим вызовом».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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