В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко по Крыму
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«Никакой фильм, независимо от сценария и режиссёра, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину», — заявил Белик.
По словам парламентария, сегодняшняя «пропагандистская кампания, которую ведёт Украина против Крыма», не принесла никаких результатов, кроме ещё большего отторжения населения полуострова от Украины.
«На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию. Но на самом деле, как показывает опыт, ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения», — заключил депутат.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернётся в её состав.
Данное заявление было сделано политиком после просмотра фильма Наримана Алиева «Домой».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.