В Раде рассказали, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

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Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
В Раде рассказали, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

«Чтобы уйти от минских договорённостей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые нас вынудили подписать во время Иловайска и Дебальцева. Для того чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат», — сказал он.

Арахамия добавил, что Россию устраивают Минские соглашения, в то время как Украине нужен «другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнёров».

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского. При этом он сообщил, что президент Украины уже дал своё согласие.

Позднее в Кремле прокомментировали данное предложение Назарбаева.

Подробнее по теме — в материале RT.

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