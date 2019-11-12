МИД Германии прокомментировал разведение сил в Петровском
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Соответствующее заявление опубликовано на странице внешнеполитического ведомства ФРГ в Twitter.
«Отвод военных сил из Петровского, уже третьего района, внушает надежду. То, что стороны конфликта придерживаются темпов (в урегулировании. — RT) последних недель, может внести вклад в укрепление доверия», — отметили в МИД.
Разведение сил в населённом пункте Петровское в Донбассе началось 9 ноября в 12:00 (13:00 мск).
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ поприветствовала это решение.