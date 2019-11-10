Министр обороны Украины оценил ход разведения сил у Петровского

Короткая ссылка
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс разведения сил и средств самопровозглашённой Донецкой народной республики и ВСУ в районе Петровского проходит «контролируемо» и «по плану».
Министр обороны Украины оценил ход разведения сил у Петровского
  • © Alexander Rekun/Global Look Press

«С нашей стороны всё развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс — это то, что мы уже можем видеть. Но мы действуем по нашему плану, у нас есть семь дней тишины. Мы проводим разведение по плану, оно происходит контролируемо», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Ранее спикер штаба операции объединённых сил Александр Штупун заявил, что в ходе разведения войск в Петровском тактическое положение сменили 20 украинских военных и три БМП.

Разведение сил в населённом пункте Петровское в Донбассе началось 9 ноября в 12:00 (13:00 мск).

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ поприветствовала это решение

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить