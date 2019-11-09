В ОБСЕ положительно оценили начало разведения сил в Петровском

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) поприветствовала начало разведения сил самопровозглашённой Донецкой народной республики и ВСУ в районе Петровского.
В ОБСЕ положительно оценили начало разведения сил в Петровском
  • © Alexander Rekun/Global Look Press
  • globallookpress.com

«ОБСЕ приветствует начало разведения в Петровском. Мы будем и дальше мониторить ситуацию здесь с помощью установленной в этом районе видеокамеры и беспилотников», — приводит Донецкое агентство новостей слова представителя миссии.

Ранее стало известно о начале отвода сил у Петровского в Донбассе.

Сообщалось, что в ДНР в районе Петровского выпустили сигнальную ракету, обозначив таким образом готовность приступить к отводу войск.

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