В ОБСЕ положительно оценили начало разведения сил в Петровском
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«ОБСЕ приветствует начало разведения в Петровском. Мы будем и дальше мониторить ситуацию здесь с помощью установленной в этом районе видеокамеры и беспилотников», — приводит Донецкое агентство новостей слова представителя миссии.
Ранее стало известно о начале отвода сил у Петровского в Донбассе.
Сообщалось, что в ДНР в районе Петровского выпустили сигнальную ракету, обозначив таким образом готовность приступить к отводу войск.