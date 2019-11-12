В Совфеде оценили заявление украинского вице-премьера по санкциям

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT слова вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы, который заявил, что страна готова к тому, что в какой-то момент санкции против России продлены не будут.

«Правильнее в нынешней ситуации для украинских политиков было бы, конечно, прекратить подобные рассуждения и думать, как выстроить как можно быстрее нормальные отношения с Россией. Занимая такую позицию, они продолжают терять в экономике и во многих других сферах. Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости», — считает сенатор.

Как ранее заявил Кулеба, Украина готова к тому, что в какой-то момент санкции против России продлены не будут.

Он также отметил, что задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы «не допустить этого без достижения необходимых результатов по Минску».