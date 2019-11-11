В Киеве заявили о завершении разведения сил в Петровском

В пресс-центре операции объединённых сил заявили о завершении разведения сил в районе Петровского, разминирование территории запланировано на 12 ноября.

«Сегодня в соответствии с графиком завершилось разведение военнослужащих», — цитирует украинский «5 канал» руководителя пресс-центра Александра Штупуна.

Он отметил, что процесс разминирования территорий и их очищения от взрывоопасных предметов должен начаться во вторник, 12 ноября.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс разведения сил и средств самопровозглашённой Донецкой народной республики и ВСУ в районе Петровского проходит «контролируемо» и «по плану».