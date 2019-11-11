В Киеве заявили о завершении разведения сил в Петровском

Короткая ссылка
В пресс-центре операции объединённых сил заявили о завершении разведения сил в районе Петровского, разминирование территории запланировано на 12 ноября.
В Киеве заявили о завершении разведения сил в Петровском
  • РИА Новости

«Сегодня в соответствии с графиком завершилось разведение военнослужащих», — цитирует украинский «5 канал» руководителя пресс-центра Александра Штупуна.

Он отметил, что процесс разминирования территорий и их очищения от взрывоопасных предметов должен начаться во вторник, 12 ноября.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс разведения сил и средств самопровозглашённой Донецкой народной республики и ВСУ в районе Петровского проходит «контролируемо» и «по плану».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить