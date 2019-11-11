Лукашенко поздравил Польшу с Днём независимости

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил польского коллегу Анджея Дуду и поляков с Днём независимости.
Лукашенко поздравил Польшу с Днём независимости
  • РИА Новости

«Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей по вопросам региональной и международной безопасности, а также в контексте дальнейшего развития прагматичного диалога с Европейским союзом», — приводит БЕЛТА слова из поздравления белорусского лидера.

Лукашенко пожелал Анджею Дуде крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а польским гражданам — мира и процветания.

Ранее Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим Службы безопасности Белоруссии отметил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить