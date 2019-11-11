Лукашенко поздравил Польшу с Днём независимости
- РИА Новости
«Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей по вопросам региональной и международной безопасности, а также в контексте дальнейшего развития прагматичного диалога с Европейским союзом», — приводит БЕЛТА слова из поздравления белорусского лидера.
Лукашенко пожелал Анджею Дуде крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а польским гражданам — мира и процветания.
Ранее Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим Службы безопасности Белоруссии отметил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.