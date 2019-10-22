Лукашенко отметил усиление напряжённости вблизи границы Белоруссии
- РИА Новости
По словам Лукашенко, во всём мире растёт напряжённость «не по дням, а буквально по часам», что отражается на обстановке у государственных границ Белоруссии.
«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать всё, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», — цитирует его пресс-служба.
Белорусский президент отметил важную роль сотрудников Службы безопасности как в обеспечении мира внутри страны, так и в защите государства от агрессии.
Ранее Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с запланированными масштабными учениями НАТО в Польше и странах Балтии.
В сентябре он также сообщил, что был вынужден «закрыть» границу с Украиной из-за потока оружия оттуда в Белоруссию.