Лукашенко отметил усиление напряжённости вблизи границы Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим Службы безопасности Белоруссии отметил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Лукашенко отметил усиление напряжённости вблизи границы Белоруссии
  • РИА Новости

По словам Лукашенко, во всём мире растёт напряжённость «не по дням, а буквально по часам», что отражается на обстановке у государственных границ Белоруссии.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать всё, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», — цитирует его пресс-служба.

Белорусский президент отметил важную роль сотрудников Службы безопасности как в обеспечении мира внутри страны, так и в защите государства от агрессии.

Ранее Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с запланированными масштабными учениями НАТО в Польше и странах Балтии.

В сентябре он также сообщил, что был вынужден «закрыть» границу с Украиной из-за потока оружия оттуда в Белоруссию.

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