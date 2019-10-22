Лукашенко отметил усиление напряжённости вблизи границы Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим Службы безопасности Белоруссии отметил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.

По словам Лукашенко, во всём мире растёт напряжённость «не по дням, а буквально по часам», что отражается на обстановке у государственных границ Белоруссии.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать всё, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», — цитирует его пресс-служба.

Белорусский президент отметил важную роль сотрудников Службы безопасности как в обеспечении мира внутри страны, так и в защите государства от агрессии.

Ранее Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с запланированными масштабными учениями НАТО в Польше и странах Балтии.

В сентябре он также сообщил, что был вынужден «закрыть» границу с Украиной из-за потока оружия оттуда в Белоруссию.