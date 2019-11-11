Эксперт прокомментировал заявление Ляшко об остановке закупки электроэнергии у России

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Политолог Евгений Бень в беседе с радио Sputnik оценил слова экс-депутата Верховной рады и главы Радикальной партии Олега Ляшко о том, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России.
Эксперт прокомментировал заявление Ляшко об остановке закупки электроэнергии у России
  • РИА Новости

По его мнению, Ляшко не должен говорить за украинские власти, поскольку такие вопросы решает только правительство.

«Заявления о том, что они могут прожить, например, без российского газа, были неоднократно, но на самом деле российский газ им нужен. Какова альтернатива поступления электроэнергии, если не из России? Совершенно непонятно», — подчеркнул специалист.

По его словам, Олег Ляшко относится к тем политическим силам, которые стремятся к усилению конфронтации Украины и России.

11 ноября экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко на своей странице в Facebook написал, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. 

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной.

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