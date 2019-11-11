Эксперт прокомментировал заявление Ляшко об остановке закупки электроэнергии у России
- РИА Новости
По его мнению, Ляшко не должен говорить за украинские власти, поскольку такие вопросы решает только правительство.
«Заявления о том, что они могут прожить, например, без российского газа, были неоднократно, но на самом деле российский газ им нужен. Какова альтернатива поступления электроэнергии, если не из России? Совершенно непонятно», — подчеркнул специалист.
По его словам, Олег Ляшко относится к тем политическим силам, которые стремятся к усилению конфронтации Украины и России.
11 ноября экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко на своей странице в Facebook написал, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной.