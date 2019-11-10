МИД Украины заявил о готовой стратегии защиты Мазура на суде в Польше
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников», — сказал Кирилич.
Ранее вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию Мазура.
В субботу, 9 ноября, стало известно о задержании в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазуры.
По информации СК России, он воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил России на территории Чеченской Республики в 1994—1995 годах.
Подробности — в материале RT.
* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).