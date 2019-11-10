МИД Украины заявил о готовой стратегии защиты Мазура на суде в Польше

Короткая ссылка
Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что на заседании суда по избранию меры пресечения задержанному в Польше украинскому националисту Игорю Мазуре будут присутствовать адвокат, консул и переводчик. По его словам, украинской стороной уже выработана стратегия защиты.
МИД Украины заявил о готовой стратегии защиты Мазура на суде в Польше
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников», — сказал Кирилич.

Ранее вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию Мазура.

В субботу, 9 ноября, стало известно о задержании в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазуры.

По информации СК России, он воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил России на территории Чеченской Республики в 1994—1995 годах.

Подробности — в материале RT.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить