МИД Украины заявил о готовой стратегии защиты Мазура на суде в Польше

Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что на заседании суда по избранию меры пресечения задержанному в Польше украинскому националисту Игорю Мазуре будут присутствовать адвокат, консул и переводчик. По его словам, украинской стороной уже выработана стратегия защиты.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников», — сказал Кирилич.

Ранее вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию Мазура.

В субботу, 9 ноября, стало известно о задержании в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазуры.

По информации СК России, он воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил России на территории Чеченской Республики в 1994—1995 годах.

Подробности — в материале RT.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).