Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России

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Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
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«Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных договоров и обязательств», — написала она в Facebook.

Госевская назвала Мазура «смелым гражданским активистом и ветераном войны в Донбассе, Грузии и Чечне».

При этом она отметила, что польские пограничники обязаны были задержать Мазура, так как он разыскивается через Интерпол.

«Польские власти и суды тщательно расследуют этот вопрос», — заключила она, заверив, что будет лично отстаивать невиновность Мазура.

Накануне украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.

По данным Следственного комитета России, Мазур воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил России на территории Чеченской Республики в 1994—1995 годах.

Подробнее — в материале RT.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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