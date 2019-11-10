Эксперт прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше

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Анна Лушникова
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в разговоре с RT задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игоря Мазура в Польше.
Эксперт прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
  • РИА Новости

«Само задержание демонстрирует факт того, что международные соглашения работают, это уже хорошо.  В любом случае, решение по экстрадиции принимает суд. Пока сложно сказать, каким будет решение. С одной стороны Польша — союзник России, в самой стране есть большое количество людей, настроенных против украинских радикалов. С другой стороны, Польша поддерживает Украину», — сказал Охрименко.

По словам эксперта, сам процесс по Мазуру будет проверкой того, как работает польская судебная система.

Сообщения о задержании зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* появились 9 ноября. 

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица сообщил, что задержанному в Польше Игорю Мазуру нашли защиту.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в понедельник, 11 ноября, в городе Хелм будет решаться вопрос о заключении Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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