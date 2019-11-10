Посол Украины заявил, что задержанному в Польше Мазуру нашли адвокатов

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица сообщил, что задержанному в Польше заместителю председателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорю Мазуру нашли защиту.

«Сейчас работаем над защитой Игоря. На судебном заседании будут наши консулы и адвокаты, один из которых уже имеет опыт ведения подобных дел», — написал Дещица на своей странице в Facebook.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России был задержан Мазур. Она призвала МИД Украины способствовать его освобождению.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).