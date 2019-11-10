Посол Украины прокомментировал задержание в Польше украинского националиста

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игоря Мазура в Польше.

Как сообщает «112 Украина», дипломат написал на своей странице в Facebook, что украинская сторона намерена потребовать от польского суда отпустить Мазура на поруки.

«На судебном заседании, которое должно состояться в ближайшие дни и на котором предстоит принять решение о временной мере пресечения по содержанию Игоря в Польше, примет участие генконсул Украины в Люблине. Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи», — указал он.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России был задержан Мазур.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).