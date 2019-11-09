В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

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В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
  • РИА Новости

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, суд позволил Украине перевести навязанный российской стороне спор по МКБФТ (Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма. — RT) в рассмотрение по существу.

«Такую позицию суда сложно объяснить, поскольку на этапе временных мер в 2017 году суд поддержал аргументацию России, придя к выводу, что утверждения Украины о якобы нарушенных её правах по МКБФТ не являются обоснованными», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве подчеркнули, что суд не воспринял и юрисдикционные возражения со стороны России по МКЛРД.

«В частности, не согласился с тем, что прежде, чем искать защиту в Международном суде ООН, государство-истец обязано сначала обратиться в специально созданный под эгидой МКЛРД комитет по ликвидации расовой дискриминации, призванный осуществлять надзор за соблюдением этой конвенции и реагировать на её нарушения. Украина этого не сделала», — отметили там.

Ведомство добавило, что не учтены и возражения России в связи с несоблюдением Украиной требования о «необходимости исчерпания внутренних средств защиты как предусловия обращения в суд».

«Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтёт позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии», — подытожили в Министерстве иностранных дел.

Ранее Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины.

Слушания в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года.

В июне 2018 года украинская сторона передала расширенный меморандум в суд ООН. В документе из 17,5 тыс. страниц утверждается, что Россия нарушила две международные конвенции.

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