В Госдуме оценили слова Зеленского о создателях первого спутника

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли.

По словам депутата, подобные заявления вызывают «недоумение в глазах учёных, для которых и Сикорский, и Королёв всегда ассоциировались с Россией».

«Так что, как бы ни старался украинский президент, из общеизвестной песни ему слов не вырвать», — считает Бальбек.

Он отметил, что своё заявление Зеленский сделал для того, «чтобы показать вклад Украины в развитие человечества».

«Сегодня официальному Киеву нужен статус, который помог бы отвлечь внимание сообщества от гражданской войны и националистического имиджа», — заключил политик.

Ранее Владимир Зеленский в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме заявил, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли.

Он также причислил к достижениям украинцев создание прообраза рентгена, компакт-диска, почтового индекса, технологии электрического трамвая и самого большого в мире самолёта.