Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли. Об этом он рассказал в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме

«Украинцы подарили человечеству первый вертолёт, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолёт», — сообщает офис украинского президента в Facebook.

Кроме того, Зеленский также отметил, что украинцы создали сервисы PayPal и WhatsApp. По его мнению, самым большим капиталом Украины являются её жители.

Ранее Зеленский назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.