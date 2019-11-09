Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
«Украинцы подарили человечеству первый вертолёт, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолёт», — сообщает офис украинского президента в Facebook.
Кроме того, Зеленский также отметил, что украинцы создали сервисы PayPal и WhatsApp. По его мнению, самым большим капиталом Украины являются её жители.
Ранее Зеленский назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.