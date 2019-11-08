Политолог оценил призыв партии «Голос» выйти из Минских соглашений

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал RT призыв украинской партии «Голос» к властям Украины выйти из Минских соглашений.
Политолог оценил призыв партии «Голос» выйти из Минских соглашений
  • Reuters

«Непонятна позиция «Голоса». Что они имели в виду и почему считают, что так будет лучше для Украины? Это совершенно необъяснимо. Если они хотят отказаться от Донбасса, это тупиковый выход», — отметил Дудчак.

По словам политолога, официальный Киев вряд ли поддержит такую позицию.

«Я не думаю, что она (украинская власть. — RT) готова расписаться в своей полной недееспособности и недоговороспособности. Я не думаю, что Зеленский подтвердит мнение партии «Голос», — заключил эксперт.

Ранее партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.

В заявлении отмечается, что необходимо «заморозить ситуацию для укрепления собственных позиций».

В конце октября представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич сообщала, что в Евросоюзе приветствовали начало разведения сил и техники в населённом пункте Золотое в Донбассе. Также дипломат отметила продемонстрированный Украиной конструктивный подход в продвижении реализации минских договорённостей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить