Политолог оценил призыв партии «Голос» выйти из Минских соглашений

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал RT призыв украинской партии «Голос» к властям Украины выйти из Минских соглашений.

«Непонятна позиция «Голоса». Что они имели в виду и почему считают, что так будет лучше для Украины? Это совершенно необъяснимо. Если они хотят отказаться от Донбасса, это тупиковый выход», — отметил Дудчак.

По словам политолога, официальный Киев вряд ли поддержит такую позицию.

«Я не думаю, что она (украинская власть. — RT) готова расписаться в своей полной недееспособности и недоговороспособности. Я не думаю, что Зеленский подтвердит мнение партии «Голос», — заключил эксперт.

Ранее партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.

В заявлении отмечается, что необходимо «заморозить ситуацию для укрепления собственных позиций».

В конце октября представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич сообщала, что в Евросоюзе приветствовали начало разведения сил и техники в населённом пункте Золотое в Донбассе. Также дипломат отметила продемонстрированный Украиной конструктивный подход в продвижении реализации минских договорённостей.