В ЕС прокомментировали начало разведения сил в Золотом
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«Мы приветствуем прогресс, достигнутый в контексте трёхсторонней контактной группы по разведению сил и техники в Золотом», — цитирует Интерфакс-Украина Косьянчич.
Дипломат отметила продемонстрированный Украиной конструктивный подход в продвижении реализации Минских соглашений.
Она подчеркнула, что в ЕС также ожидают от России использования её значительного влияния на «вооружённые формирования, которые она поддерживает».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о надежде российской стороны на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе.