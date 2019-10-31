Генсек ОБСЕ выразил надежду на разведение сил в Петровском

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что надеется, что разведение сил и средств в населённом пункте Петровское в Донбассе начнётся на следующей неделе.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Гремингер отметил успешное разведение сил в районе посёлка Золотое.

«Я надеюсь, что в Петровском это начнётся на следующей неделе. Автоматически это не произойдёт, необходима политическая воля со стороны всех участников», — сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском может начаться 4 ноября.