Генсек ОБСЕ выразил надежду на разведение сил в Петровском

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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что надеется, что разведение сил и средств в населённом пункте Петровское в Донбассе начнётся на следующей неделе.
Генсек ОБСЕ выразил надежду на разведение сил в Петровском
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Гремингер отметил успешное разведение сил в районе посёлка Золотое.

«Я надеюсь, что в Петровском это начнётся на следующей неделе. Автоматически это не произойдёт, необходима политическая воля со стороны всех участников», — сказал он. 

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском может начаться 4 ноября.

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