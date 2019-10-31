Лавров прокомментировал разведение сил в Донбассе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о надежде российской стороны на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на заявления национальных батальонов.
Лавров прокомментировал разведение сил в Донбассе
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«Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать вооружённые силы Украины. Но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов», — сказал Лавров.

Он отметил, что с приходом Зеленского к власти ситуация на Украине «действительно изменилась».

«Мы движемся в правильном направлении, но, во-первых, надо довести все эти действия до конца, а, во-вторых, напомню, это всего три небольших населённых пункта (станица Луганская, Петровское и Золотое. — RT), а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения», — подчеркнул Лавров.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду на то, что отвод сил в Петровском начнётся на следующей неделе.

Процесс отвода сил в районе Золотого начался 29 октября.

Позднее Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском.

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