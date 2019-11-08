Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс
«Энергетический баланс просто невозможно будет удержать», — написал Журавко в своём Facebook.
Он уточнил, что в стране пройдут веерные отключения электроэнергии.
Журавко также отметил, что на Украине уже начинаются проблемы с отоплением.
«Начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы», — добавил экс-депутат.
Ранее украинский торговый представитель Тарас Качка заявил, что если Германия сделает в своём законодательстве исключение для газопровода «Северный поток — 2», то Украина обжалует этот шаг в Суде Евросоюза.