Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».

«Энергетический баланс просто невозможно будет удержать», — написал Журавко в своём Facebook.

Он уточнил, что в стране пройдут веерные отключения электроэнергии.

Журавко также отметил, что на Украине уже начинаются проблемы с отоплением.

«Начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы», — добавил экс-депутат.

Ранее украинский торговый представитель Тарас Качка заявил, что если Германия сделает в своём законодательстве исключение для газопровода «Северный поток — 2», то Украина обжалует этот шаг в Суде Евросоюза.