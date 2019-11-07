«Нафтогаз» потратит €120 млн ЕБРР на покупку газа в Европе

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Европейский банк реконструкции и развития определился с компаниями, у которых «Нафтогаз» сможет купить газ за кредитные средства банка, сообщает пресс-служба украинской компании.
«Нафтогаз» потратит €120 млн ЕБРР на покупку газа в Европе
  • РИА Новости

Как отмечается, участвующие в тендере предприятия зарегистрированы в Чехии, Швейцарии, Великобритании, Германии и Франции.

Согласно договорённостям, ЕБРР выкупил евробонды «Нафтогаза» на €120 млн, при этом сумму можно использовать только на приобретение газа в соответствии с тендерными процедурами Евросоюза.

Ранее украинская компания выпустила евробонды на $1 млрд на покупку дополнительных объёмов газа. Впоследствии она довыпустила еврооблигации на €120 млн, которые выкупил ЕБРР.

В сентябре «Нафтогаз» договорился с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года.

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