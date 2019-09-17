«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму

Украинский «Нафтогаз» подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

Поставщик не указывается. Отмечается, что рассматривается ещё несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам.

По словам директора по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрея Фаворова, компания подготовилась к прохождению отопительного сезона.

«Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объёмы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита, законтрактовали физические поставки газа, которые не зависят от действий «Газпрома», — сказал он.

Фаворов подчеркнул, что «это позволяет быть уверенными в том, что зимой на Украине будет тепло».

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

19 сентября состоится трёхсторонняя встреча России, Украины и Евросоюза по газу.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что переговоры будут сложными.