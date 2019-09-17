«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
- РИА Новости
Поставщик не указывается. Отмечается, что рассматривается ещё несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам.
По словам директора по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрея Фаворова, компания подготовилась к прохождению отопительного сезона.
«Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объёмы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита, законтрактовали физические поставки газа, которые не зависят от действий «Газпрома», — сказал он.
Фаворов подчеркнул, что «это позволяет быть уверенными в том, что зимой на Украине будет тепло».
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.
19 сентября состоится трёхсторонняя встреча России, Украины и Евросоюза по газу.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что переговоры будут сложными.