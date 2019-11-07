Зеленский рассказал о сложностях работы президента

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении на своём YouTube-канале рассказал, что работа на посту главы государства отнимает у него много энергии и времени.

«К этой работе привыкнуть невозможно... Очень сложная профессия, забирает все силы, время и иногда желание. Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то такой организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже не понимает иногда, о чём говорит семья», — сказал он в интервью «Откровенно с президентом».

Зеленский признался, что такой режим изнурителен и для него, и для его семьи, но подчеркнул, что не намерен отказываться от данной работы.

«Но решение же, как говорят у нас в Верховной раде, принято», — отметил он.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Богдан рассказал об усталости украинского лидера от критики и негатива.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с НСН допустил, что такое неосторожное высказывание главы администрации Зеленского может быть использовано его противниками.